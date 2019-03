L.A. GUNS: disponibile un nuovo video

29/03/2019 - 09:03 (146 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 15 La moda la creano le major e i media. Se volessero rilanciare il genere lo farebbero tranquillamente. Se MTV e le radio di comune accordo iniziano a passare dalla sera alla mattina le vand della sxena glam scandinava.... Ovviamente occorrono anche personaggi che grazie alla loro vita fuori dagli schemi finiscono sulle riviste in continuazione. I Crue hanno fatto tutti gli 80 e i 90 sulle riviste.... Tutta visibilità gratuita. 14 Perché il genere non è più di moda. 13 Negli anni d’oro MTV e le radio americane passavano tanto i pezzi delle band storiche che tutti conosciamo. Oltre alla validità dei dischi,c’era tantissima promozione. Ora manca la promozione. 12 Per me il ricambio non si è notato perché l'era d'oro del genere è tramontata, forse se gruppi come buckcherry, eclipse, crashdiet e tanti altri fossero usciti negli ottanta avrebbero raccolto molto di più. 11 @metal shock, Beh certo quello é sicuro... il problema (per modo di dire) é che non vedo un vero ricambio, nemmeno a livello mainstream. 10 Beh, bisogna ammettere che mi ha sorpreso molto questa nuova song. Al limite del doom, correggetemi se sbaglio.... Però indubbiamente notevole. 9 Vicious circle è il mio disco preferito dei La Guns. Potente e travolgente come pochi. 8 Il che, visto che sul punto la vediamo alla stessa maniera, dovrà piacermi a dismisura! 7 @Rob: The missing peace stava ai primi due come questo a Vicious circle 😉 6 Il precedente è stato - per dirla con una frase fattissima (visto il gruppo) - un fulmine a ciel sereno. Adesso nel weekend procedo a molteplici ascolti e quindi decido se acquistarlo. Questa mi sembra fuori dai soliti loro schemi; quasi "sabbathiana". 5 Quoto Metal shock. Frase che si può usare col 99% delle band in circolazione da più di 10 anni. Quindi se mi permettete, abbastanza forzata in questo contesto, considerando che la qualità del prodotto è nettamente sopra la media. 4 @Area: a beh, allora bisogna dire che i bei tempi sono andati per praticamente tutti i gruppi sopra i 20/30 anni di attività....meno male che qualcuno come gli L.A. si salvano ancora facendo ottimi dischi. 3 Beh sono ancora in gamba, ma per quanto io possa volergli bene dico che "i bei tempi" sono andati da un bel pezzo... 2 Per loro, un pezzo "pesante" ma bello come il resto del disco. 1 Secondo centro dopo l'album della reunion!!!