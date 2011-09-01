HEIDEVOLK: presentato il video animato di ''A Wolf In My Heart''

29/03/19
I PREVAIL
Trauma
29/03/19
L.A. GUNS
The Devil You Know
29/03/19
STRANA OFFICINA
Law of the Jungle
29/03/19
FOREVER STILL
Breathe In Colours
29/03/19
AKROTHEISM
Law of Seven Deaths
29/03/19
MOSH-PIT JUSTICE
Fighting the Poison
29/03/19
ARRIVAL OF AUTUMN
Harbinger
29/03/19
YNGWIE MALMSTEEN
Blue Lightning
29/03/19
ABDUCTION (UK)
All Pain as Penance
29/03/19
AETHER VOID
Curse of Life
29/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
29/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE
CYCLE CLUB - FIRENZE
29/03/19
STRANA OFFICINA
SANTOMATO - PISTOIA
29/03/19
LACHESIS
BAR 111 - PALAZZAGO (BG)
29/03/19
LAMBSTONE
VINTAGE LIVE CLUB - FABRICA DI ROMA
30/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
30/03/19
FOLKSTONE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE + CHAOSM
LEGEND CLUB - MILANO
30/03/19
STRANA OFFICINA
JAILBREAK - ROMA