      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
la band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/04/19
OLTRETOMBA
The Horror - Figure del Terrore

05/04/19
ANIMAL DRIVE
Back To The Roots

05/04/19
BRANT BJORK
Jacoozzi

05/04/19
WASTE OF SPACE ORCHESTRA
Syntheosis

05/04/19
NECRODEATH
Defragments of Insanity

05/04/19
PERIPHERY
Periphery IV: Hail Stan

05/04/19
DRUDKH
Few Lines in Archaic Ukrainian

05/04/19
LATITUDES
Part Island

05/04/19
THE QUIREBOYS
Amazing Disgrace

05/04/19
EXUMER
Hostile Defiance

CONCERTI

01/04/19
ENTER SHIKARI + AS IT IS
ALCATRAZ - MILANO

02/04/19
MISERY INDEX + WORMROT + THE LION'S DAUGHTER + TRUTH CORRODED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

03/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
ORION - ROMA

04/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

05/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
LA TENDA - MODENA

05/04/19
FUROR GALLICO
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)

05/04/19
MORRIGAN METAL FEST
CAMERA CLUB CUBE - MATERA

05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON + GUESTS
FUCKSIA - ROMA

06/04/19
SISKA
MAMA L'OCA - VICENZA

06/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
TRUTH CORRODED: ecco la clip di ''Of Open Eyes and Willing Hands''
01/04/2019 - 15:27 (38 letture)

ALTRE NOTIZIE
01/04/2019 - 15:27
TRUTH CORRODED: ecco la clip di ''Of Open Eyes and Willing Hands''
20/03/2019 - 11:17
TRUTH CORRODED: tutto il nuovo album in streaming
09/03/2018 - 09:27
TRUTH CORRODED: firmano per la Unique Leader Records
05/09/2017 - 23:32
TRUTH CORRODED: ufficializzato il nuovo batterista
13/11/2013 - 18:02
TRUTH CORRODED: online il nuovo lyric video
09/10/2013 - 00:52
TRUTH CORRODED: firmano per la AFM Records, a novembre il nuovo disco
18/07/2013 - 01:34
TRUTH CORRODED: iniziate le registrazioni del nuovo disco
20/09/2011 - 18:12
TRUTH CORRODED: nuovo video online
26/02/2011 - 14:22
TRUTH CORRODED: nuovo brano in streaming
27/01/2011 - 08:57
TRUTH CORRODED: nuovo brano online
ULTIME NOTIZIE
01/04/2019 - 20:59
FROSTMOON ECLIPSE: in arrivo 'The Legacy II', disponibile un brano
01/04/2019 - 20:51
NIBIRU (ITA): svelato il singolo 'Exarp'
01/04/2019 - 20:37
STARSICK SYSTEM: ecco il video di 'Half. Done' e le prossime date live
01/04/2019 - 20:32
GRENOUER: online la clip del singolo 'One Day'
01/04/2019 - 20:28
SACRED REICH: ascolta la nuova ''Don't Do It Donnie''
01/04/2019 - 20:15
GRIM REAPER: annunciate tre date in Italia
01/04/2019 - 19:45
NIGHTRAGE: pubblicato il lyric video di ''Embrace The Nightrage''
01/04/2019 - 19:41
JOHN 5: guarda il nuovo video
01/04/2019 - 15:17
I AM MORBID: si separano dal chitarrista, ecco il sostituto
31/03/2019 - 11:51
GAMA BOMB: ecco le band di supporto per gli show italiani
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     