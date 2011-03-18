NANOWAR OF STEEL: disponibile la premiere del video di ''Vegan Velociraptor''

05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON
Cyberstorm
05/04/19
PERIPHERY
Periphery IV: Hail Stan
05/04/19
DRUDKH
Few Lines in Archaic Ukrainian
05/04/19
LATITUDES
Part Island
05/04/19
THE QUIREBOYS
Amazing Disgrace
05/04/19
ANIMAL DRIVE
Back To The Roots
05/04/19
CITIES OF MARS
The Horologist
05/04/19
EXUMER
Hostile Defiance
05/04/19
OLTRETOMBA
The Horror - Figure del Terrore
05/04/19
WASTE OF SPACE ORCHESTRA
Syntheosis
02/04/19
MISERY INDEX + WORMROT + THE LION'S DAUGHTER + TRUTH CORRODED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
03/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
ORION - ROMA
04/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
05/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
LA TENDA - MODENA
05/04/19
FUROR GALLICO
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)
05/04/19
MORRIGAN METAL FEST
CAMERA CLUB CUBE - MATERA
05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON + GUESTS
FUCKSIA - ROMA
06/04/19
SISKA
MAMA L'OCA - VICENZA
06/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
06/04/19
FUROR GALLICO
TRAFFIC CLUB - ROMA