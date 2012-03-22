      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
De Lirium's Order
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON
Cyberstorm

05/04/19
PERIPHERY
Periphery IV: Hail Stan

05/04/19
DRUDKH
Few Lines in Archaic Ukrainian

05/04/19
LATITUDES
Part Island

05/04/19
THE QUIREBOYS
Amazing Disgrace

05/04/19
ANIMAL DRIVE
Back To The Roots

05/04/19
CITIES OF MARS
The Horologist

05/04/19
EXUMER
Hostile Defiance

05/04/19
OLTRETOMBA
The Horror - Figure del Terrore

05/04/19
WASTE OF SPACE ORCHESTRA
Syntheosis

CONCERTI

02/04/19
MISERY INDEX + WORMROT + THE LION'S DAUGHTER + TRUTH CORRODED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

03/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
ORION - ROMA

04/04/19
U.D.O. + GUEST TBA
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

05/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
LA TENDA - MODENA

05/04/19
FUROR GALLICO
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)

05/04/19
MORRIGAN METAL FEST
CAMERA CLUB CUBE - MATERA

05/04/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON + GUESTS
FUCKSIA - ROMA

06/04/19
SISKA
MAMA L'OCA - VICENZA

06/04/19
SKYHARBOR + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

06/04/19
FUROR GALLICO
TRAFFIC CLUB - ROMA
DE LIRIUM`S ORDER: online il brano 'Singularity'
02/04/2019 - 21:44 (19 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
02/04/2019 - 21:44
DE LIRIUM`S ORDER: online il brano 'Singularity'
31/01/2019 - 12:04
DE LIRIUM`S ORDER: tornano ad aprile con 'Singularity', ecco il singolo
15/09/2013 - 12:24
DE LIRIUM`S ORDER: guarda il nuovo video
22/03/2012 - 07:44
DE LIRIUM`S ORDER: nuovo video online
ULTIME NOTIZIE
02/04/2019 - 21:32
SEVENTH WONDER: ecco le band di supporto per Retorbido e Bologna
02/04/2019 - 21:19
STORMLORD: rivelano i dettagli del prossimo album 'Far'
02/04/2019 - 21:09
HELLRAISER: il concept album 'Heritage' uscirà a maggio, ecco i dettagli
02/04/2019 - 21:01
CHAOS FACTORY: in arrivo l'album d'esordio 'Horizon'
02/04/2019 - 20:42
METAL FOR KIDS UNITED: a Roma l'evento benefico con Ralf Scheepers e molti altri
02/04/2019 - 18:04
SABATON: annunciati i primi dettagli del nuovo album
02/04/2019 - 16:18
NANOWAR OF STEEL: disponibile la premiere del video di ''Vegan Velociraptor''
02/04/2019 - 10:26
TRONOS: ecco il video di ''Judas Cradle''
02/04/2019 - 10:15
DEUS MORTEM: a breve il nuovo album, ecco la premiere del primo singolo
02/04/2019 - 10:08
ABINCHOVA: presentano una nuova versione di ''Lichtfanger''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     