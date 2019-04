SOEN: annullato il concerto di questa sera a Milano

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 Domani vado a Roma a vederli, meno male che non e’ saltato. L’ultimo disco e’ proprio un gioiello per bellezza, suoni, produzione, prestazione. Lopez si conferma un batterista fuori dal comune dal tocco magico 1 Questo album lo sto letteralmente consumando e in particolare questa canzone è un capolavoro di rara intensità gilmouriana