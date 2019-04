WHITESNAKE: disponibile una nuova traccia

05/04/2019 - 17:09 (225 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 16 Effettivamente il punto è questo: se la cava dignitosamente con mestiere, vuol dire che.come voce è calato. Poi il fatto di piacere va da persona a persona, infatti io ho detto che personalmente, avendo ben in testa la s6a voce negli anni 80/90, non riesco più ad apprezzarlo come un tempo. Ma la cosa vale per tanti altri cantanti che con l'età hanno per forza perso potenze nella voce. A livello di rischi, io poi sono rimasto a Slip of the tongue..... 15 Per i miei gusti il pezzo è da compitino, niente più, la voce è il minore dei mali nel caso. I pezzi sentiti finora sono senza ispirazione per me. Sento da tanto che David non avrebbe più voce ma visto dal vivo secondo me se la cava ancora bene, con mestiere certo, ma dignitosamente. Meglio, secondo me, di Gillan, che da vent’anni almeno canta con la voce da paperino, non riesco più ad ascoltarlo. 14 david una divinita' , come lui devvero pochi, r.o.c.k. 4 simple letter, ma nel video del singolo dove e' a Las Vegas o su mulholland drive? di sicuro quando e' venuto al monster of rock, i rockers hanno visto Vanderberg e Vai sotto due coni di luce: una rossa l'altra blu, al centro David ed e' partita slide it in. il rock e' una fede, o no? 13 Per me non c'è niente che non va un ottimo pezzo come da curriculum del gruppo, anzi del super gruppo, anziano il buon David ma ancora efficace e credibile con una musica senza tempo. Ovvio che il genere è quello non ci si aspettano grandi stravolgimenti o sorprese 12 Che gran figlio di... Grandissimo! 11 Non c'è più fan degli Snakes del sottoscritto, ma giudico cosa ascolto non da critico e sentenzia, ho infatti scritto "pezzo carino ma il punto debole è la voce", ma da appassionato di musica che non deve per forza piacere tutto quello che i "suoi" gruppi preferiti fanno: a te come a tanti piacciono?? Molto bene sono contento per voi, a me ultimamente no. È un delitto da ogni volta contestare?? No è una mia opinione; non ti va bene?? Frega zero! 10 vedi Shock, io sono semplicemente un fan. Amo gli Snakes e apprezzo la loro musica. Non sono un critico esperto e professionista come te che non esprime opinioni, ma sentenzia e pontifica. Tra l' altro io come altri migliaia di fans ero al loro concerto mesi fa.. a noi sono piaciuti ! tu guarda il dvd.... 9 Invece si che i tuoi sono utili... Ho l'ultimo dvd del Serpente Bianco, notoriamente "lavorati" in studio, e si sente benissimo come David a voce sia al lumicino. La professionalità non si discute, ma anche Totti a 40 anni era professionalmente in campo, ma passeggiava non correva, era sotto gli occhi di tutti, ma per i fans non si doveva toccare, per chi vedeva la realtà doveva smettere di giocare. Hanno avuto ragione..... 8 commento inutile , come al solito.. 7 C'è chi si accontenta e chi vede le cose per quel che sono: non è scemo il primo e non dice cascate il secondo, sono opinioni personali che vanno accettate, tanto i soldi li fa lui😁 6 aggiungo.. non date retta alle cazzate sulla voce che sarebbe un punto debole.. li ho visti dal vivo lo scorso Agosto e David e' sempre in forma. Ovviamente ha la sua eta' ma e' un signor professionista e non vedo perche' dovrebbe smettere. 5 Non vedo l'ora di comprarlo. Song bella e David fantastico. 4 Un buon pezzo su. La voce va bene così, non si può chiedere di più. 3 @Graziano: è vero, però la voce nella musica è una componente fondamentale, se quella manca, manca tutto. Se ad un certo punto non hai più voce piantala lì. 2 Mio al day one!! Il cantante degli Inglorius (fenomenale) ha solo 40 anni in meno però..... 1 Per carità, carina, ma la voce rimane il grosso punto debole, e dopo aver sentito l'ultimo grande disco degli Inglorious ed aspettando il nuovo degli Animal Drive, mi spiace ma questo degli Snakes rimarrà sugli scaffali per me.