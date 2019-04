MYRATH: online il live video della nuova ''Born To Survive''

06/04/2019 - 10:38



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 E' proprio l l'errore di percezione. Il metal in Tunisia va tantissimo, sono proprio cresciuti a cous cous e metal, poi sono gente flessibile che bazzica tra tunisi e la Francia, lo stesso batterista e' francese. C' una bella scena in Tunisia, ascoltati i persona, un gruppo giovane con cantante una ragazza e un chitarrista straordinario. 4 A me piacciono tantissimo. Se si pensa da che paese provengono poi, mi sembra ancor pi incredibil tenuto conto che non saranno mica cresciuti a pane, metal e prog 3 concordo con il commento di skull, i primi lavori specie quando cantava il (fenomenale) tastierista erano troppo stile symphony x, adesso hanno sacrificato parte della componente prog per linee pi easy ma vincenti e soprattutto moderne dove le influenze arabe sono complementari e non fini a se stesse. Questo pezzo ottimo ma mi sembra un finto live, comunque il gruppo a livelli tecnici incredibili e non ha punti deboli, sicuramente tra i miei preferiti attualmente 2 Melodia a badilate rispetto ai primi album, anche se quell'inclinazione l'hanno sempre avuta e non sorprende pi di tanto. L'ultimo Legacy mi piaciuto meno dei precedenti nel suo insieme ma quei tre quattro pezzi da urlo non mancavano. Da questo album mi aspetto qualcosa di simile, la band ha un po' rallentato la propria evoluzione, ma ha consolidato uno stile davvero unico. Forse la rivelazione pi piacevole degli ultimi dieci anni, imho 1 Sicuramente acquistero' l'album, ottima band!