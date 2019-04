BLUE OYSTER CULT: pronti per il primo disco di inediti dopo quasi venti anni

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 15 Con tutto il bene, anche no per quanto mi riguarda. 14 SEEEEEEEEEEE 13 @Rik: Prenotato anche io! Già visto tutto, sbavo anche per l'articolo sullo "Scan Rock / Backyard Babies". Chiuso OT. 😉 12 @Giaxomo, ciao 😁,.... Vedo che sei già al corrente, bene 😁, ho già prenotato il numero !!! Non so se a Te piacciono o li segui, ma la cover è in seventee year in modo spettacolare. 😉 11 Ah ok. Su questo ti do ragione. La magia era altrove almeno sino a Fire. Però, cosa vuoi, forse ero in astinenza e mi parve molto bello. 10 @Rob Fleming: ma l'ho ascoltato, diamine eccome se l'ho ascoltato, ma pure essendo un più che discreto lavoro manca per me la magia che c'era prima: sarò pretenzioso, lo so, ma quando un disco dopo diversi ascolti non mi fa sobbalzare dalla sedia, inutile, lo lascio a prendere polvere 🙄 9 Ciao @Rik, no. Non so nulla. Sarà una sorpresa. @Metal Shock dà una chance a Curse of the hidden mirror. Per me è bellissimo. E non costa nulla 8 Curiosissimo. Aspettative ai minimi termini, ma mai dire mai. @Rik: Ciao! Intendi per caso...Kiss? 😉 7 Bene bene, band incredibile , con elevato tasso tecnico e che ha scritto pezzi memorabili. Non facile da assimilare e non ben inquadrabile nel panorama hard/metal, a volte anche io faccio fatica a farmeli piacere in alcuni frangenti ma poi mi sento ET live o la inarrivabile Astronomy e tutto cambia !! 6 Incrocio le dita ma visto gli ultimi due dischi non ho grandi aspettative, da Imaginos (Ultimo grande lavoro) sono passati trent'anni... 5 @Rob Fleming, ciao, pronto per il nuovo numero? Forse lo sai già, nel caso.... Ti dico che è molto colorata 😉.... Cmq sempre grandi i b.o.c. Tra le pochissime band hard rock che ho seguito 😁 4 In ogni caso: PRESENTE! 3 Sarà veramente interessante capire dove andranno a parare con il nuovo materiale gli storici b.o.c.... Band unica e con un suo trademarks inconfondibile. Attendiamo fiduciosi 😉 2 Ristampe in arrivo.. 🧐 1 Moltissima curiosita' di ascoltare del nuovo materiale di una band storica !!!!