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12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
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TEN: in arrivo il box set 'Opera Omnia - The Complete Works'
08/04/2019 - 20:34 (89 letture)
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A partire dal 26 aprile sarà disponibile tramite l'etichetta Frontiers Records Opera Omnia: The Complete Works
, box set che racchiude in sedici dischi l'intera carriera dei Ten
, band di Gary Hughes
. Il lavoro, pre-ordinabile qui
, sarà disponibile in edizione limitata. Ecco di lato la copertina e di seguito la tracklist completa:
CD1: X1 THE CRUSADES (medley)
2 IT'S ALL ABOUT LOVE (medley)
3 AFTER THE LOVE HAS GONE
4 YESTERDAY LIES IN THE FLAMES
5 THE TORCH
6 STAY WITH ME
7 CLOSE YOUR EYES AND DREAM
8 EYES OF A CHILD
9 CAN'T SLOW DOWN
10 LAMB TO THE SLAUGHTER
11 SOLILOQUY (medley)
12 THE LONELIEST PLACE IN THE WORLD (medley)
13 WHEN ONLY LOVE CAN EASE THE PAIN
14 AFTER THE LOVE HAS GONE (live) (bonus track)
15 CAN'T SLOW DOWN (live) (bonus track)
CD2: The Name Of The Rose1 THE NAME OF THE ROSE
2 WILDEST DREAMS
3 DON'T CRY
4 TURN AROUND
5 THE PHARAOH'S PRELUDE (medley)
6 ASCENSION TO THE AFTERLIFE (medley)
7 WAIT FOR YOU
8 THE RAINBOW
9 THROUGH THE FIRE
10 GOODNIGHT SAIGON
11 WINGS OF THE STORM
12 STANDING IN YOUR LIGHT
13 THE QUEST (bonus track)
14 YOU'RE MY RELIGION (bonus track)
CD3: The Robe1 THE ROBE
2 BRIGHT ON THE BLADE
3 STANDING ON THE EDGE OF TIME
4 VIRTUAL REALITY
5 ARCADIA
6 BATTLELINES
7 YOU'RE IN MY HEART
8 FLY LIKE AN EAGLE
9 TEN FATHOMS DEEP
10 SOMEDAY
11 WARPATH (bonus track)
12 TO DIE FOR (bonus track)
13 CLOSE YOUR EYES AND DREAM (LIVE)(bonus track)
14 TURN AROUND (LIVE)(bonus track)
CD4: Never Say Goodbye
(Cd1)1 THE ROBE
2 BRIGHT ON THE BLADE
3 WILDEST DREAMS
4 THE TORCH
5 YESTERDAY LIES IN THE FLAMES
6 THE RAINBOW
7 THE CRUSADES
8 DON'T CRY
9 GOODNIGHT SAIGON
10 ARCADIA
11 YOU'RE IN MY HEART (ACOUSTIC)
12 THE LONELIEST PLACE IN THE WORLD
CD5: Never Say Goodbye
(Cd2)1 TEN FATHOMS DEEP
2 AFTER THE LOVE HAS GONE
3 STAY WITH ME
4 STANDING ON THE EDGE OF TIME
5 FLY LIKE AN EAGLE
6 DRUM SOLO
7 BATTLELINES
8 THE PHARAOH'S PRELUDE
9 WAIT FOR YOU
10 THE NAME OF THE ROSE
11 BLACK MOON RISING (bonus track)
12 VENUS AND MARS (bonus track)
13 IF ONLY FOR A DAY (bonus track)
14 GIVE ME A PIECE OF YOUR HEART (bonus track)
CD6: Spellbound1 MARCH OF THE ARGONAUTS (instrumental)
2 FEAR THE FORCE
3 INSIDE THE PYRAMID OF LIGHT
4 SPELLBOUND
5 WE RULE THE NIGHT
6 REMEMBRANCE FOR THE BRAVE (instrumental)
7 RED
8 THE ALCHEMIST
9 WONDERLAND
10 ECLIPSE
11 THE PHANTOM
12 TILL THE END OF TIME
13 XANADU (bonus track)
14 RAINBOW IN THE DARK (bonus track)
15 WE RULE THE NIGHT (acoustic) (bonus track)
16 RED (acoustic) (bonus track)
17 TILL THE END OF TIME (acoustic) (bonus track)
CD7: Babylon1 THE STRANGER
2 BARRICADE
3 GIVE IN THIS TIME
4 DAWN STAR (bonus track)
5 LOVE BECAME THE LAW
6 THE HEAT
7 SILENT RAIN
8 TIMELESS
9 BLACK HEARTED WOMAN
10 THUNDER IN HEAVEN
11 VALENTINE
CD8: Far Beyond The World1 GLIMMER OF EVIL
2 STRANGE LAND
3 HIGH TIDE
4 WHAT ABOUT ME
5 LAST OF THE LOVERS
6 OUTLAWED AND NOTORIOUS
7 SCARLET AND THE GREY
8 HEART LIKE A LION
9 BLACK SHADOWS
10 WHO DO YOU WANT TO LOVE
11 FAR BEYOND THE WORLD
12 THE SOLDIER (bonus track)
CD9: Return To Evermore1 APPARITION
2 DREAMTIDE
3 EVERMORE
4 SAIL AWAY
5 TEMPLE OF LOVE
6 EVEN THE GHOSTS CRY
7 STRANGERS IN THE NIGHT
8 EVIL’S ON TOP IN THE WORLD
9 THE ONE
10 LOST SOUL
11 STAY A WHILE
12 TEARING MY HEART OUT
13 IT’S YOU I ADORE (bonus track)
CD10: The Twilight Chronicles1 The Prologue (The Elysian Fields – Part I)(medley)
2 Rome (medley)
3 The Chronicles
4 The Elysian Fields
5 Hallowed Ground
6 This Heart Goes On
7 Oblivion
8 The Twilight Masquerade
9 Tourniquet
10 Born To The Grave
11 When This Night Is Done (medley)
12 The Epilogue (The Last Moments Before Down)(medley)
CD11: Stormwarning1 ENDLESS SYMPHONY
2 CENTRE OF MY UNIVERSE
3 KINGDOM COME
4 BOOK OF SECRETS
5 STORMWARNING
6 INVISIBLE
7 LOVE SONG
8 THE HOURGLASS AND THE LANDSLIDE
9 DESTINY
10 THE WAVE
11 THE DARKNESS (bonus track)
CD12: Heresy and Creed1 THE GATES OF JERUSALEM (Instrumental)
2 ARABIAN KNIGHTS
3 GUNRUNNING
4 THE LIGHTS GO DOWN
5 RAVEN’S EYE
6 RIGHT NOW
7 GAME OF HEARTS
8 THE LAST TIME
9 THE PRIESTESS
10 INSATIABLE
11 ANOTHER RAINY DAY
12 UNBELIEVABLE
13 THE RIDDLE
14 I FOUND LOVE (Bonus Track)
CD13: Albion Masters1 ALONE IN THE DARK TONIGHT
2 BATTLEFIELD
3 IT'S ALIVE
4 ALBION BORN
5 SOMETIMES LOVE TAKES THE LONG WAY HOME
6 A SMUGGLERS TALE
7 DIE FOR ME
8 IT ENDS THIS DAY
9 GIOCO D'AMORE
10 WILD HORSES
11 GOOD GOD IN HEAVEN WHAT HELL IS THIS (bonus track)
CD14: Isla De Muerta and EP Masters1 BUCCANEERS (medley)
2 DEAD MEN TELL NO TALES (medley)
3 REVOLUTION
4 AQUIESCE
5 THE DRAGON AND SAINT GEORGE
6 INTENSIFY
7 THIS LOVE
8 KARNAK (medley)
9 THE VALLEY OF THE KINGS (medley)
10 TELL ME WHAT TO DO
11 ANGEL OF DARKNESS
12 THE LAST PRETENDER
13 ASSAULT AND BATTERY (bonus)
14 WE CAN BE AS ONE (bonus)
15 MUSKATEERS SOLDIERS OF THE KING (ep exclusive)
16 IS THERE ANYONE WITH SENSE (ep exclusive)
17 THE PRODIGAL SAVIOUR (ep exclusive)
CD15: Gothica1 THE GRAIL
2 JEKYLL AND HYDE
3 TRAVELLERS
4 A MAN FOR ALL SEASONS
5 IN MY DREAMS
6 THE WILD KING OF WINTER
7 PARAGON
8 WELCOME TO THE FREAK SHOW
9 LA LUNA DRA-CU-LA
10 INTO DARKNESS
CD16: Illuminati1 BE AS YOU ARE FOREVER
2 SHIELD WALL
3 THE ESOTERIC OCEAN
4 JERICHO
5 ROSETTA STONE
6 ILLUMINATI
7 HEAVEN AND THE HOLIER-THAN-THOU
8 EXILE
9 MEPHISTOPHELES
10 OF BATTLES LOST AND WON
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