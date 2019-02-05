SAMMY HAGAR & THE CIRCLE: presentato il video di ''Can't Hang''

12/04/19
ROCK BRIGADE
Rise
12/04/19
TRONOS
Celestial Mechanics
12/04/19
NUMENOREAM
Adore
12/04/19
INTER ARMA
Sulphur English
12/04/19
RUADH
Sovereign
12/04/19
ICED EARTH
Enther the Realm (ristampa)
12/04/19
THE MACHINIST
Confidimus In Morte
12/04/19
INCULTER
Fatal Visions
12/04/19
HEDONIHIL
I
12/04/19
SACRILEGIA
Beyond the Fouler’s Snare
11/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
12/04/19
FUROR GALLICO
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)
12/04/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA
12/04/19
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
12/04/19
LAMBSTONE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
12/04/19
KEE MARCELLO + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/19
NECROSHINE + DEMANDE A LA POUSSIERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
12/04/19
THE MOTHMAN CURSE + GUESTS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)