      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/04/19
INCULTER
Fatal Visions

12/04/19
TRONOS
Celestial Mechanics

12/04/19
NUMENOREAM
Adore

12/04/19
ROCK BRIGADE
Rise

12/04/19
RUADH
Sovereign

12/04/19
THE MACHINIST
Confidimus In Morte

12/04/19
ICED EARTH
Enther the Realm (ristampa)

12/04/19
INTER ARMA
Sulphur English

12/04/19
MONKEY3
Sphere

12/04/19
HAMFERÐ
Óðn (EP)

CONCERTI

11/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

12/04/19
FUROR GALLICO
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

12/04/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA

12/04/19
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

12/04/19
LAMBSTONE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

12/04/19
KEE MARCELLO + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/04/19
NECROSHINE + DEMANDE A LA POUSSIERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/04/19
THE MOTHMAN CURSE + GUESTS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
NUMENOREAN: in streaming il nuovo album
11/04/2019 - 17:38 (51 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
11/04/2019 - 17:38
NUMENOREAN: in streaming il nuovo album
14/03/2019 - 17:29
NUMENOREAN: ascolta la nuova ''Adore''
12/02/2019 - 19:18
NUMENOREAN: ecco i dettagli di ''Adore'', ascolta ''Coma''
20/02/2018 - 12:16
NUMENOREAN: entrano in studio per registrare 'Adore', ecco il teaser
11/07/2016 - 23:21
NUMENOREAN: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
29/06/2016 - 23:58
NUMENOREAN: disponibile il brano 'Devour'
10/06/2016 - 12:09
NUMENOREAN: ascolta il brano 'Thirst'
29/04/2016 - 12:07
NUMENOREAN: titolo e data di pubblicazione del disco di debutto
22/03/2016 - 11:22
NUMENOREAN: contratto discografico con la Season Of Mist
ULTIME NOTIZIE
11/04/2019 - 21:13
AT THE GATES: svelano la clip di 'The Colours of the Beast'
11/04/2019 - 21:08
IMPLORE: la nuova formazione è al lavoro sul prossimo disco
11/04/2019 - 20:58
KAMPFAR: disponibile il singolo 'Syndefall'
11/04/2019 - 20:51
EUROPE: il video del singolo 'Turn to Dust'
11/04/2019 - 20:19
KAMELOT: annunciato il nuovo batterista
11/04/2019 - 20:12
GRIFFON: presentano la premiere di ''Si Rome Vient à Périr''
11/04/2019 - 20:05
NUCLEUS: online un brano dal prossimo album
11/04/2019 - 19:50
X-ROMANCE: a maggio il nuovo album
11/04/2019 - 19:37
TURILLI/LIONE RHAPSODY: svelato il titolo dell'album di debutto
11/04/2019 - 17:41
BARONESS: online il video della nuova ''Seasons''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     