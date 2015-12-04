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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

12/04/19
KEE MARCELLO + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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NECROSHINE + DEMANDE A LA POUSSIERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

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THE MOTHMAN CURSE + GUESTS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
BARONESS: online il video della nuova ''Seasons''
11/04/2019 - 17:41 (88 letture)

SkullBeneathTheSkin
Giovedì 11 Aprile 2019, 20.42.01
4
rigore è quando @noncha fischia!
nonchalance
Giovedì 11 Aprile 2019, 19.40.15
3
La copertina del disco è un'altra!
Rob Fleming
Giovedì 11 Aprile 2019, 19.26.31
2
Questi sono i Baroness che mi piacciono
Graziano
Giovedì 11 Aprile 2019, 19.20.08
1
Un crescendo Wagneriano. Bravi!!
RECENSIONI
80
85
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