      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Club Majesty - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/04/19
SACRILEGIA
Beyond the Fouler’s Snare

12/04/19
TRONOS
Celestial Mechanics

12/04/19
ROCK BRIGADE
Rise

12/04/19
HAMFERÐ
Óðn (EP)

12/04/19
RUADH
Sovereign

12/04/19
ICED EARTH
Enther the Realm (ristampa)

12/04/19
NUMENOREAM
Adore

12/04/19
INCULTER
Fatal Visions

12/04/19
INTER ARMA
Sulphur English

12/04/19
THE MACHINIST
Confidimus In Morte

CONCERTI

12/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

12/04/19
FUROR GALLICO
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

12/04/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA

12/04/19
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

12/04/19
LAMBSTONE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

12/04/19
KEE MARCELLO + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/04/19
NECROSHINE + DEMANDE A LA POUSSIERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/04/19
THE MOTHMAN CURSE + GUESTS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

13/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
FUCKSIA - ROMA
ROYAL REPUBLIC: disponibile il video di ''Boomerang''
12/04/2019 - 11:27 (28 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
12/04/2019 - 11:27
ROYAL REPUBLIC: disponibile il video di ''Boomerang''
09/03/2019 - 12:59
ROYAL REPUBLIC: a maggio il nuovo album
03/03/2019 - 21:59
ROYAL REPUBLIC: firmano per la Nuclear Blast
05/09/2016 - 16:04
ROYAL REPUBLIC: aggiunta una data a Brunico ad ottobre
02/05/2016 - 14:22
ROYAL REPUBLIC: due date in Italia ad ottobre
08/08/2011 - 14:58
BLOOM: Melvins, Royal Republic e Danko Jones nell'inverno 2011
ULTIME NOTIZIE
12/04/2019 - 13:01
GLORYHAMMER: disponibile il primo singolo dal nuovo album
12/04/2019 - 12:12
KETZER: ascolta lo streaming integrale di ''Cloud Collider''
12/04/2019 - 11:46
MARK DEUTROM: presentato il video di ''Hell Is A City
12/04/2019 - 11:34
TANITH: in primavera l'album di debutto ''In Another Time''
12/04/2019 - 10:43
AT THE DAWN: firmano con la Underground Symphony Records
12/04/2019 - 10:19
MOTANKA: ecco il video di ''Verba'' dall'album di debutto
12/04/2019 - 10:08
MIND KEY: presentato il primo singolo dal nuovo album
11/04/2019 - 21:13
AT THE GATES: svelano la clip di 'The Colours of the Beast'
11/04/2019 - 21:08
IMPLORE: la nuova formazione è al lavoro sul prossimo disco
11/04/2019 - 20:58
KAMPFAR: disponibile il singolo 'Syndefall'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     