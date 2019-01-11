WALDGEFLUSTER: disponibile lo streaming integrale del nuovo album

15/04/19
CHAOS FACTORY
Horizon
15/04/19
SANGUE
Culś
18/04/19
MEPHORASH
Shem Ha Mephorash
19/04/19
INCANTATION
Upon the Throne of Apocalypse
19/04/19
FRACTAL UNIVERSE
Rhizomes Of Insanity - Album Cover
19/04/19
THORONDIR
Des Wandrers Maer
19/04/19
MORK
Det Svarte Juv
19/04/19
GRAND MAGUS
Wolf God
19/04/19
DEAD TO A DYING WORLD
Elegy
19/04/19
PRISTINE
Road Back To Ruin
14/04/19
NERVOSA + REZET
LEGEND CLUB - MILANO
14/04/19
SEVENTH WONDER
TEATRO DI PROSECCO - TRIESTE
14/04/19
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DRUSO - RANICA (BG)
15/04/19
NERVOSA + REZET
TRAFFIC CLUB - ROMA
17/04/19
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17/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
FREAKOUT - BOLOGNA
18/04/19
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
TRAFFIC CLUB - ROMA
18/04/19
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360 GRADI - ROMA
19/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA