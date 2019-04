Regolare, ma non regala nessuna emozione particolare che una volta ascoltata te la fa riascoltare per un particolare passaggio o ritornello. Non mi piace la scelta di tutte queste orchestrazioni sopra a tutti gli strumenti. Spero che il disco non vada su questa via, sarebbe un peccato. Sembra una b-side fiacca dei fleshogd piu' che il classico stile stormlord. rimandati