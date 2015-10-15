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19/04/19
FRACTAL UNIVERSE
Rhizomes Of Insanity - Album Cover

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17/04/19
BATTLE BEAST + ARION
LEGEND CLUB - MILANO

17/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
FREAKOUT - BOLOGNA

18/04/19
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18/04/19
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18/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
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19/04/19
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19/04/19
AUTHOR & PUNISHER + LINGUA IGNOTA
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

19/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

19/04/19
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SCUMM - PESCARA

19/04/19
NECRODEATH
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
ABNORMALITY: ascolta un nuovo brano
17/04/2019 - 18:48 (71 letture)

thrasher
Mercoledì 17 Aprile 2019, 20.21.57
3
Fintissimi
thrasher
Mercoledì 17 Aprile 2019, 20.21.39
2
Ma come fanno a piacervi questi suoni finissimi? Rovinano tutto
lisablack
Mercoledì 17 Aprile 2019, 19.11.45
1
Mi piace molto
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