SAINT VITUS: ascolta la nuova ''Useless''

18/04/2019 - 19:09 (143 letture)



9 Ma comunque nel mio commento dove parlavo del patch dei Kennedys beh il cantante di adesso quello dei primi dischi. Influenze hardcore appunto. Certo, lo sludge viene dall'hardcore e dal doom. Melvins, Eyehategod etc = Black Flag + Sabbath 8 si vero ma ha sempre frequentato quella scena infatti come detto da masterburner poi stavano su SST e pure wino l'ha sempre detto che suonavano pure nei concerti hardcore. La base dello sludge insieme ai black flag sono pure loro perch my war era diviso in 2 parte punk e parte doom. 7 Scusa @Pazzo ma Wino non arriva con Born Too Late? E i Black Flag di My War c'entrano ormai poco col punk... tempi rallentati, puzzano di Sabbath tantissimo, quasi sludge. Alla fine forse ha ragione @Muki97, per a me sto pezzo sembra, come dice @Rik molto punk 77 6 Infatti erano compagni di etichetta dei Black Flag, su SST 5 ehm si ok i gusti ma non per fare il saccente ma i pezzi punk hardcore li facevano pure sui primi dischi...Hallow's Victim contiene svariati pezzi punk perch wino bazzicava la scena hardcore sin degli inizi e i black flag erano una grandissima influenza. Al di la del cambio di formazione ste cose le hanno sempre fatte quindi niente snaturamento secondo me. 4 O.O Ora capisco il patch dei Dead Kennedys sul giubbotto del cantante 3 Questi per me sono dei ladri di monicker...non possono essere gli originali, dai 2 Effettivamente suona molto pi sludge rispetto agli standard del gruppo... Sar l'influenza del nuovo bassista? Mi pare che avesse militato negli Eyehategod, ma potrei sbagliare. Comunque la produzione penso sia volutamente grezza e scarna, non me li vedo i Saint Vitus con dei suoni troppo levigati 1 Mah questa band non era famosa per suonare doom??? 🤔 Questa song del trailer mi sembra suoni in tutto e per tutto come punk !!! 😲 ... Cmq sembra tratta da un album realizzato nel 1977 o gi di l. Produzione spartana, quasi a livello di demotape, sempre di quel periodo. Nessuna raffinatezza e suoni molto crudi. Chiss cosa ne pensa chi abituato ad ascoltare le produzioni moderne con suoni perfetti.... 🤔