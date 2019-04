ACCEPT: ascolta ''Life's A Bitch'' dal nuovo EP

19/04/2019 - 14:23 (317 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 15 C'è ammore tra metalnesp! 14 @ Shock.. no worries man, you are cool. 13 @VOX: Allora non sono così stronzo 🤣 12 @ Shock .. dai tuoi commenti ci piacciono pure le stesse bands.. anzi, ti ringrazio per Animal Drive, non li conoscevo ma grazie ad un tuo commento ora li adoro.. 11 E i Krokus dove li mettiamo?.... La chitarra è corta e le idee son sempre le solite 10 @Vox: la cosa bella è che ci piacciono pure gli stessi generi.... 9 Intanto stesso titolo dell album dei raven 😁, vabbè... Poi si potrebbe dire una copia venuta mica tanto bene degli ac/dc... Mmmhh..... AC/C(D)EPT 😉😁 8 Intanto stesso titolo dell album dei raven 😁, vabbè... Poi si potrebbe dire una copia venuta mica tanto bene degli ac/dc... Mmmhh..... AC/C(D)EPT 😉😁 7 @ Shock... potessimo cancellarli TUTTI i tuoi commenti... LOL scusami ma me l' hai servita su un piatto d'argento.. 6 Ci deve essere stato un problema....magari ne cancellate tre dei miei commenti? 5 Carina la nuova canzone degli Ac/Dc....ah no sono gli Accept.....mmmmmmhhhhh 4 Carina la nuova canzone degli Ac/Dc....ah no sono gli Accept.....mmmmmmhhhhh 3 Carina la nuova canzone degli Ac/Dc....ah no sono gli Accept.....mmmmmmhhhhh 2 Carina la nuova canzone degli Ac/Dc....ah no sono gli Accept.....mmmmmmhhhhh 1 AC/DC ?