RAMMSTEIN: ecco tutti i dettagli dell'atteso nuovo disco

20/04/2019 - 16:14 (307 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 11 Sicuramente questa copertina nella sua bruttezza ha un significato..quale non lo so', sarà una metafora, un simbolo che vuole stare a significare qualcosa..Sembra un fiammifero, allora il discorso si collega al fuoco boh! 10 Più un gruppo deve stupire con effetti speciali, più musicalmente ha poco da dire, secondo me. 9 Copertina sicuramente d'effetto. Fra le pile di CD nei supermercati balzerà nell'occhio proprio per la sua immediatezza. Per i pezzi aspetteremo, ma Deutschland è promossa a pieni voti e il video è un mini colossal, praticamente 8 la copertina è un'occasione sprecata perchè era troppo bella quella del singolo, una semplice comparazione 7 Come dicevo anche sul forum, non hoa scoltato i teaser perché li trovo inutili, quindi preferisco avere la sorpresa di quello che il disco contiene. Della copertina ... boh, non ho un'opinione. Le copertine dei Ramm sono sempre state strane, quindi non mi stupisce una roba minimalista di 'sto tipo. PS: ho letto qualche critica al video, degradante (anche se l'obiettivo dei tedeschi è proprio di scandalizzare... ma il punto è che la gente non ha proprio capito il senso né del video, né del brano). 6 Ah, ovviamente, la musica di questa band non mi ha mai interessato 5 È un fiammifero. Un flame-ifero. La stoltezza è di chi vede e non intuisce ad altro. Anche le copertine più anonime poi sono andate alla conoscenza di tutti 4 Questa copertina fa veramente cagare, e tutti i video coi riff di chitarra inutili....Internet oramai peggiora ogni cosa. Ah che belli i tempi in cui andavi al negozio di fiducia e ti trovavi i nuovi dischi inaspettati.... 3 Minimalista e fallica. Ma ci fa ben sperare con un grido "Fuoco alle polveri". 2 Copertina oscena..in bruttezza riesce a battere, quelle storiche come Risk dei Megadeth o la "pisciata" fotografata su Load, speriamo che musicalmente il risultato sia l'opposto 1 copertina orribile, era meglio quella del singolo, speriamo che la musica sia meglio