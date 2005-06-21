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26/04/19
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TRAFFIC CLUB - ROMA
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WACKEN OPEN AIR: confermati Saxon, Diamond Head e altri
22/04/2019 - 10:39 (129 letture)
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Apprendiamo tramite l'annuncio degli organizzatori dell'evento la notizia circa l'aggiunta di altri quattro nomi al bill della prossima edizione del Wacken Open Air, che ricordiamo essere sold-out: si tratta di Saxon, Diamond Head, Unleashed e Kvelertak.
Ecco di seguito la lista aggiornata dei gruppi che si esibiranno a Wacken dall'1 al 3 agosto durante l'edizione che segnerà il trentennale dell'evento:
ABORYM
ACRANIUS
ACRES
AIRBOURNE
ALABAMA BLACK SNAKES
ALL HAIL THE YETI
ANGELUS APATRIDA
ANTHRAX
ASROCK
AVATAR
AXXIS
BABY FACE NELSON
BAI BANG
BATTLE BEAST
BEYOND THE BLACK
BLACK STONE CHERRY
BLEED FROM WITHIN
BLOODYWOOD
BODY COUNT FEAT. ICE-T
BRASS AGAINST
BRENNER
BULLET FOR MY VALENTINE
CANCER
CESAIR
CHRISTOPHER BOWES AND HIS PLATE OF BEANS
COPPELIUS
CRADLE OF FILTH
CRAZY LIXX
CREMATORY
CRISIX
CRITICAL MESS
CROBOT
D-A-D
DAMNATION DEFACED
DAMPFMASCHINE
DARK FUNERAL
DEATHSTARS
DELAIN
DEMONS & WIZARDS
DER FLUCH DES DRACHEN
DIAMOND HEAD
DIARY OF DREAMS
DIE FROM SORROW
DIE HAPPY
DIE KASSIERER
DIRTY SHIRT
DOWNFALL OF GAIA
DREAM SPIRIT
DRUNKEN SWALLOWS
DUIVELSPACK
ECLIPSE
EISBRECHER
ELUVEITIE
EMIL BULLS
EQUILIBRIUM
EVERGREY
EXTRABREIT
FIDDLER’S GREEN
FOR I AM KING
FROG LEAP
GAMA BOMB
GERNOTSHAGEN
GIRLSCHOOL
GLORYFUL
GLORYHAMMER
GRAVE
HÄMATOM
HAMFERÐ
HAMMERFALL
HARPYIE
HELLHAMMER (PERFORMED BY TOM WARRIOR’S TRIUMPH OF DEATH)
JARED JAMES NICHOLS
JINJER
KAIZAA
KÄRBHOLZ
KROKUS
KVELERTAK
LAGERSTEIN
LEGION OF THE DAMNED
LIFE OF AGONY
LUCIFER STAR MACHINE
MANTICORA
MESHUGGAH
MICHALE GRAVES
MOLLLUST
MONO INC
MONSTAGON
MONSTER MAGNET
MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN
MYRATH
NACHTBLUT
NAILED TO OBSCURITY
NASHVILLE PUSSY
NASTY
NECROPHOBIC
NIGHT IN GALES
NORDJEVEL
OF MICE & MEN
OPERUS
OPETH
PADDY AND THE RATS
PARKWAY DRIVE
POWERWOLF
PRIMORDIAL
PRONG
PROPHETS OF RAGE
QUEENSRŸCHE
RAGE
RAGNARÖEK
RECKLESS LOVE
RELIQUIAE
ROSE TATTOO
SABATON
SANTIANO
SAOR
SAVAGE MESSIAH
SAXON
SEPTICFLESH
SIBIIR
SIKTH
SKALD
SKEW SISKIN
SKYCLAD
SKYLINE
SKYND
SLAYER
SOIL
SOUL DEMISE
STONEMAN
SUBWAY TO SALLY
SUIDAKRA
SWEET
TANZWUT
TAUSEND LÖWEN UNTER FEINDEN
TESSERACT
TESTAMENT
THE ADICTS
THE BOSSHOSS
THE CROWN
THE DAMNED
THE LAZYS
THE LINEWALKERS
THE MOON & THE NIGHTSPIRIT
THE NEW ROSES
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
THE O’REILLEYS AND THE PADDYHATS
THE QUIREBOYS
THE RUMJACKS
THE SINDERELLAS
THE SISTERS OF MERCY
THE VINTAGE CARAVAN
THE WILD!
THY ART IS MURDER
TORMENT
TRIBULATION
TUXEDOO
UNLEASHED
URIAH HEEP
VAMPIRE
VELVET VIPER
VENOM INC.
VERSENGOLD
VICTIMS OF MADNESS
VIOLONS BARBARES
VLTIMAS
VOGELFREY
WARKINGS
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