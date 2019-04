EXODUS: ascolta il singolo 'No Love (Live At Day In The Dirt 1984)' per il quarantesimo anniversario

23/04/2019 - 13:44



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 26 Accidenti che notizia..thrasher che ha visto i Venom dal vivo😀. Molto strano, dal momento che ne parli convinto che valgono zero e fanno cagare..a me se un gruppo non piace, nemmeno ci spendo soldi, anche se ci sono gli Exodus...molto strano.. . 25 Ascoltala Silvia sia l intro di no love e 30 seconds sono la stessa canzone divisa a metà e suonata per intero prima di no love 24 Ma al dynamo 85 30 seconds viene prima di No Love ed è elettrica in clean 23 Per curiosità ascoltati live at dynamo Dell 85 sentirai la versione completa acustica 22 @ Thrasher, questi sono i commenti che mi fanno amare questo sito. C'e' sempre da imparare qualche gustoso aneddoto. 21 Grazie Vox populi non so quanti se ne erano accorti 20 commento #2 : Thrasher sei un mito. 19 Nelle ristampe di bonded ci sono Nell inserto le locandine di quel concerto.... Mamma mia quanta saccenza 18 Luke informati meglio, Ultimate Revenge Tour, Venom/Slayer/Exodus (1985) online c’è pure la locandina del concerto al Palladium di Hollywood e c’è pure l’intervista celebrativa a Abbadon, Gary e Dave Lombardo insieme!!! ”Anthony Bray: The tour was put together by our manager and our American attorney. Slayer and Exodus were both big Venom fans so it was an obvious choice of package.” C’è addirittura il video della data di New York. Serve altro? 😂😂😂 17 In quel periodo vivevo in Canada e lì vidi con i venom 16 Quanti cazzari che girano per il mondo... 15 Nota: gli EXODUS non hanno MAI fatto alcuna data con i Venom in America ne durante la prima parte senza Mantas ne durante la seconda con Mantas! Il gruppo di supporto erano gli SLAYER + local act a seconda della città! 14 16/10/1985 teatro tenda lampugnano (suonarono al ROLLING STONE) Milano gli immensi Venom e di spalla i stratosferici exodus con il fabulous disaster tour (era uscito mda poco BONDED BY BLOOD).... I migliori anni del thrash metal... Meditate gente.... Meditate thrasher! Piantala! 13 I venom Nell 85 erano già alla deriva 12 Nell 85 dead again doveva ancora uscire fab disaster 11 Bravo Dead again " immensi Venom" qui c'è chi li considera merda..su un sito Metal poi😀!! Anche a me piacciono i palchi così, un vero contatto con il pubblico, era tutto più emozionante.. 10 Ciao rik anche x me è difficile scegliere la più bella, No Love, Piranha, And Then There Were None, Metal Command, tutti grandissimi pezzi ma anche gli altri sono delle mazzate! Sai che x me è l'album manifesto di un genere x me 😉. Quei palchi piccoli poi mi piacciono parecchio! @Dead again scusa ma quello non era il tour di Bonded By Blood? Se è quello pensa che in America si unirono anche gli Slayer! 9 16/10/1985 teatro tenda lampugnano Milano gli immensi Venom e di spalla i stratosferici exodus con il fabulous disaster tour.... I migliori anni del thrash metal... Meditate gente.... Meditate 8 A vedere queste immagini sembra passato un secolo..che meraviglia, nessuno con l' hi phone in mano, tuffo dal palco a volonta' !! 7 Il set era essenziale, cioè il palco era il minimo sindacale, ma questo non era importante. Importante era la musica, poter suonare, crearsi una fan base, farsi conoscere. Questo video live prima della pubblicazione di bbb. Quoto Silvia e lisablack, ma onestamente a me piace bbb nella sua interezza 😉😁🤘... Storia del thrash. 6 Quoto lethalzorker 5 ieri, oggi e domani.....LEGGENDE 4 Beh qui erano al top una delle migliori band all epoca thrash 3 Straordinari, Bonded by Blood bellissimo, Metal Commend la mia preferita.. 2 L intro acustico in studio è tagliato a metà, l altra metà compare nel disco successivo... Per intero veniva eseguita Nell 85 dal vivo 1 Uno dei loro pezzi piu' belli, l'intro di chitarra acustica (nella versione del disco) e' un bel contrasto con la mazzata che arrivera'. Baloff indimenticato, x me la loro voce piu' azzeccata, spigolosa, tagliente e sgraziata. La coppia d'asce di allora la mia preferita del thrash. Bonded by Blood stra-consumato