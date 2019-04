DONNE ROCCIOSE: in arrivo il libro di Francesco Gallina ''Raven''

23/04/2019 - 14:27 (661 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjńrna" Marinelli 31 thrasher sai che l'Arcana ha pubblicato nel '91 hard n heavy, che e' tutt'ora, almeno per me, la migior guida al rock metal tradotta in italia? con l'aggiunta dei pionieri dell'heavy italico scritto da Paolo Cossali? 30 Complimenti comunque 29 poi aggiungo anche che essendo un uomo rock, non so cosa intenda levatrice, Ted Nugent docet 28 personalmente faro' i complimenti al Sig. Gallina quando il libro sara' effettivamente disponibile quindi in forma fisica, l'Arcana e' un'ottima casa editrice di testi inerenti band rock. Posso chiedere all'autore, se desidera, in cosa consiste per lui essere donne rocciose? al di la' ovviamente di fare rock? 27 Thrasher, non so se io sia il primo, non credo. So che l'argomento mi sta molto a cuore. 26 Raven al 22: conflitto di personalitÓ, eh? 25 Grande Raven! 24 Grande!!!! Congratulazioni Fra'...anzi Ra' 23 Raven non mi hai risp 22 Una Gallina divorata da un corvo... Inquietante (per me). 21 Ma bravo il nostro Ravenone, in bocca al corvo, direi... 20 In realtÓ il numero sarÓ pi¨ alto. Sono arrivato a cifra tonda per l'occasione 19 CuriositÓ raven come mai un libro su 40 donne del rock? Scusa la mia ignoranza ma credo tu sia stato il primo ad affrontare un argomento del genere o sbaglio? 18 Complimenti! 17 Bello, complimenti! Hai un bello stile e te lo meriti, in bocca al lupo! 16 Grazie anche a te 15 in bocca al lupo e speriamo che ne seguiranno degli altri...... 14 Grazie 13 Complimenti!!! 12 Con una casa editrice alle spalle, si. 11 Bravo raven Ŕ il primo che scrivi? 10 Grazie Saverio 9 Complimenti davvero Francesco!!! Una grande notizia 8 in attesa del libro mi piacerebbe sapere la top five del raven 7 Minchia! Se ci sono le foto lo prendo sicuro 6 la titolare Ŕ pi¨ che sufficiente. 5 speriamo ne abbia sposata almeno una 4 Grazie anche a te 3 Wow! Complimenti, Raven! 2 Grazie Anna 1 Congratulazioni anche qui!