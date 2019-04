ALTER BRIDGE: aggiornamenti sul sesto album

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 Raga, secondo me state facendo confusione tra l'attività della band e quella di Myles Kennedy. Gli Alter Bridge, finiti i vari tour europei e in USA, si sono presi diversi periodi di stacco, mentre Kennedy, oltre che con gli AB è stato in giro con il suo progetto solista acustico, e più recentemente con Slash e i Conspirators, praticamente negli ultimi anni non si è mai fermato, occhio a non confondervi 6 )) ahahaahhahahaah ma come cazzo fanno? seriamente, sono un caso da studiare. Comunque pur repuntato la loro proposta troppo pomposa non posso negare che ogni album vi sono piccoli cambiamenti che me li fanno rispettare infinitamente. Ero in Polonia la scorsa settimana e con grande orgoglio ho acqusitato proprio "the last hero" per tipo 5,29€)) 5 Voto 100 4 Barbara d' urso a questi gli fa una Pippa... Sono dappertutto. 3 Basta, non ce la faccio più.... 2 Onestamente tra progetti solisti,album degli alter bridge,album live,fanno un disco ogni 3 mesi 1 Quindi i soliti 70 min. Uff...che fatica. Mi sa che stavolta resta negli scaffali