DARKTHRONE: ascolta ''The Hardship of the Scots'' dal nuovo album

11 Rinchiudeteli e buttate la chiave! Io mi ordino il nuovo Handful of Hate 10 Quoto il pazzo, da loro mi aspettavo proprio un pezzo del genere 9 lisablack la virgola si mette quando ci vuole e non a caso 8 è si è...già da the underground resistance si capiva perché avevano allungato i pezzi ed erano diventati più epici poi pure su artic thunder hanno proseguito. Vebbe comuqnue per me i darkthrone sono diventati come i motorhead , ad ogni disco sai già cosa aspettarti ma non rimarrai mai veramente deluso...io perlomeno li stimo troppo. Gusti miei poi. 7 Sono d'accordo con il pazzo. Si sono stabilizzati su queste coordinate ormai da tempo. L'ultimo mi era già piaciuto parecchio. Bene per me. 6 L' album non e,' ancora uscito eh, calma eh! 5 vero sta similitudine col sor speck l'avevo notata pure io ma già da svariati dischi...pezzo molto heavy classico con vena epica e sempre riff semplici ma di facile memorizzazione. Ormai standard loro, nulla di nuovo ma loro non lo pretendono, nulla di sconvolgente ma tutto suonato bene e piacevole. Sempre grandi per me. 4 Tom Warrior meet Paul speckmann= Darkthrone 3 grandiosi sto par de balle, gente con questa esperienza che si limita alla cover (per essere gentili) degli acdc con la voce dei tiamat e gli assoli dei celtic frost. Mi spiace fenriz, sei un grande ma stavolta non ti bastano le toppe e la simpatia per cavartela 2 Grandiosi...😀 1 Cavolo il riff degli AcDc di "Let me put my love into you"...