RINGWORM: disponibile il brano ''Dead To Me''

23/04/2019 - 19:44 (101 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 raramente ho sentito un cantante più incazzato di questo... e il bello è che persevera negli anni nella sua incazzatura, non cede di un millimetro... un grande! 1 Incazzati più che mai non conoscono tregua questi energumeni che la distruzione abbi inizio....