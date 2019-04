DESTRUCTION: i primi dettagli del nuovo album

25/04/2019 - 16:37 (167 letture)



12 ce l'hanno fatta a registrarlo? non c'erano tavoli traballanti, aste del microfono instabili o cazzatine varie. Ottimo. 11 Grazie lethalzorker..un bacione! Quoto Troops post 8 10 2 chitarre come i sodom, si vogliono tutti raffinare sti tedeschi. O forse quel mucchio di costole risugate non regge pi¨. 9 Sempre bello sentire i destruction ma alla triade tedesca ho sempre preferito la doppietta svizzera...anche ora 8 Attendiamo Con ansia il commento del professore del blog con i tanti suoi moniker.... 7 Total destruction... Schmier nob ci deludere. 6 E' bello vedere due fanciulle che si scambiano pareri pacati e compenti in materie cosi' 'estremei'! Complimenti e applausi....molti utenti dovrebbero prendervi ad esempio. Per i miei gusti Sodom un pelo sopra a tutti per la loro storia inattaccabile mentre i Kreator e Desctruction ,che comunque adoro, hanno fatto qualche passo falso... 5 Si' lisa, mi piace il loro sound piu' "americano" rispetto agli altri due... Eternal Devastation bellissimo x me. 4 Born to Perish..come titolo promette bene 3 Davvero? Io Sodom "Forever"!! E primissimi Kreator.. 2 I miei preferiti della triade teutonica 1 Molto bene 👍