RAMMSTEIN: disponibile il video di ''Radio''

26/04/2019 - 11:15 (180 letture)



7 Il video è di nuovo figo, il brano un po' meno 6 Con il video siamo al top come sempre: morboso, ricercato; retrò. Con la canzone...beh, sono i Rammstein: tra elettronica (molto '80) e chitarre industriali - in tal senso una delle mie preferite se non LA mia preferita è Asche zu Asche. 5 Si sì ottimo video, particolare..come sempre 4 mi piace un sacco, sia il video sia il pezzo 3 A me son sempre piaciuti..malgrado lontani dal mio genere. Band con un proprio stile e personalità, fanno bella musica secondo me.. 2 probabilmente preferisco deutschland, questo a primo impatto è un brano più semplice, divertente e scanzonato, l'unica parte che mi mette qualche dubbio è quella che inizia a 2:42, ma vedremo con gli ascolti, in generale piacevole 1 Video dall'impatto visivo superlativo e pure una bella canzone... Sono ottimista per il disco e secondo me si sente nei pezzi quello che è stato detto dai componenti nelle dichiarazioni: artisticamente si sono ritrovati