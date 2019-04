ENFORCER: ecco il video di ''Regrets''

26/04/2019 - 15:50 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Il disco è stupendo, band in continua evoluzione (si fa per dire), e questo brano lo trovo azzeccato. 3 Molto X Japan, a me non dispiace. 2 Se ripenso a quel grande album che era Diamonds, mi viene il latte alle ginocchia sentendo questo brano. Delusione.. 1 Rammolliti anche loro dopo striker e cauldron