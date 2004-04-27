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MARK BOALS + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

27/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

27/04/19
MORTADO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

27/04/19
CRADLE OF FILTH + THE SPIRIT
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

27/04/19
NECRODEATH
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

27/04/19
AMTHRYA + MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

27/04/19
SWALLOW THE SUN + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

27/04/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA
DEATH ANGEL: ecco il lyric video di ''The Pack''
26/04/2019 - 17:53 (79 letture)

Metal Shock
Venerdì 26 Aprile 2019, 19.38.17
3
Boom boom boom!!! Altra bella mazzata thrash!! Grande attesa per il disco.
troops of tomorrow
Venerdì 26 Aprile 2019, 19.04.45
2
gli ultra-violence spaccano sempre....
lethalzorker
Venerdì 26 Aprile 2019, 18.43.57
1
Altra band stratosferica!!l E' grazie anche a loro che il thrash metal e' la colonna sonora della mia esistenza. ORGOGLIOSO di fare parte del 'The Pack'
RECENSIONI
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09/12/2017
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TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 1/12/2017
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Intervista a Rob Cavestany
03/12/2013
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DEATH ANGEL + EXTREMA + DEW-SCENTED + ADIMIRON
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 30/11/2013
18/12/2010
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KREATOR + EXODUS + DEATH ANGEL + SUICIDAL ANGELS
Estragon, Bologna, 15/12/2010
27/04/2004
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Parla Rob Cavestany
 
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