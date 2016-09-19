PORT NOIR: online il video di ''Flawless''

29/04/19
CARACH ANGREN
Where The Corpses Sink Forever - Vinyl Reissue
30/04/19
DEIPHAGO
I, The Devil
01/05/19
VIOLENTOR
Putrid Stench
01/05/19
MURDRYCK
Födelsen
03/05/19
AT THE DAWN
The Battle To Come
03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason
03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence
03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice
03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies
03/05/19
AMON AMARTH
Berserker
27/04/19
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
27/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
27/04/19
MORTADO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/04/19
CRADLE OF FILTH + THE SPIRIT
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
27/04/19
NECRODEATH
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
27/04/19
AMTHRYA + MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
27/04/19
SWALLOW THE SUN + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
27/04/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA
27/04/19
POLLO METAL
SPAZIO POLARESCO - BERGAMO
27/04/19
MANAM + DUSIUS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)