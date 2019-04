BLOODBATH: si separano dal chitarrista

28/04/2019 - 11:09 (140 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 5 @selenia da quanto ha dichiarato è proprio una questione di insufficiente capacità tecnica dato che ha scritto musica e testi di 4-5 pezzi... 4 Ma l'immagine cosa rappresenta la giacchetta putrefatta di dead? 3 A me suona tanto come: "Ti lascio perché meriti di meglio". E sappiamo tutti cosa intendevamo dire 2 Dal comunicato sembra in realtà che il suo "non sentirsi all'altezza" sia dal punto di vista compositivo: dice che infatti il gruppo meriterebbe di avere un vero lead guitarist che sia in grado di tirare fuori assoli che diano giustizia ai Bloodbath. Apprezzo la sua onestà francamente. 1 Minkia che trasparenza! Un musicista che dichiara di non essere in grado di suonare i brani della propria band è una novità, poteva anche non dirlo...non so se ammirare l'onestà o rilevare la mancanza di furbizia!...boh