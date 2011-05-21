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Endless Spiritual Embodiment

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03/05/19
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The Black Powder

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30/04/19
STEVE HACKETT
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

30/04/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
ORION - ROMA

01/05/19
SAINT VITUS + DOPELORD + TELEPATHY
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

01/05/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

01/05/19
MORTADO
REVEL THEATER - TREVIGLIO (BG)

02/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO - ROMA

02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO

02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO
HAMMERFALL: disponibili i dettagli del nuovo singolo
30/04/2019 - 11:18 (34 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
21/05/2011
Intervista
HAMMERFALL
Infetti dal metallo
 
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