allora: il ritornello mi piace molto, nel complesso il pezzo ha delle belle chitarre, ma a volte mi sembrava un po' moscio, ma non è un pezzo catchy tipo No Bitter End, quindi ci sta che servano più ascolti. Lo riascolterò a più riprese per capirci qualcosa in più. Lei comunque è sempre stupenda, sia vocalmente che fisicamente, mamma mia. Appena ascoltato sul tubo per puro caso (cercavo altro XD); nemmeno sapevo che doveva uscire un nuovo album, ma la cosa mi fa molto piacere

L'impressione che ho avuto io è che la voce di Tarja non ci azzecchi nulla con il sound generale. Scialbetto.