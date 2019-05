FLESHGOD APOCALYPSE: ecco il live video di 'Healing Through War'

01/05/2019 - 12:00 (178 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 Confermo voce orripilante 6 Tutti motto bello . Anti no ... I tutti del cantante rovinano tutto... 5 Tutti motto bello . Anti no ... I tutti del cantante rovinano tutto... 4 rob fleming la voce cambia perchè rispetto al disco il cantante è diverso. E comunque c'è un punto si vede bene la corista, che tra le altre cose è membro ufficiale della band 3 Non male. Mi chiedo solo, non conoscendoli, se la proposta vocale cambia o rimane immutata. E poi, la voce femminile da soprano è registrata? Nel video la corista non viene mai ripresa... 2 Fantastici...aspetto il disco in gloria. 1 Tecnicamente ineccepibili...ma pare che manchi sempre qualcosa per farli veramente sfondare...