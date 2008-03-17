      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Heretics - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/05/19
MURDRYCK
Födelsen

01/05/19
VIOLENTOR
Putrid Stench

03/05/19
AMON AMARTH
Berserker

03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder

03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies

03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest

03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence

03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice

03/05/19
AT THE DAWN
The Battle To Come

03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment

CONCERTI

01/05/19
SAINT VITUS + DOPELORD + TELEPATHY
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

01/05/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

01/05/19
MORTADO
REVEL THEATER - TREVIGLIO (BG)

02/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO - ROMA

02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO

02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO

03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
ROTTING CHRIST: guarda il video animato di ''The New Messiah''
01/05/2019 - 19:00 (46 letture)

RECENSIONI
75
78
69
56
89
83
79
84
87
90
93
ARTICOLI
18/11/2018
Live Report
WATAIN + ROTTING CHRIST + PROFANATICA
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 11/11/18
31/10/2016
Live Report
INQUISITION + ROTTING CHRIST + MYSTIFIER
Circolo Colony, Brescia, 29/10/2016
12/06/2015
Live Report
ROTTING CHRIST (set old school) + GUEST
Traffic Club, Roma, 05/06/2015
28/05/2013
Live Report
ROTTING CHRIST + FORGOTTEN TOMB + GUESTS
Barbara Disco Lab, Catania (CT), 24.04.2013
02/12/2012
Live Report
CRADLE OF FILTH + GOD SEED + ROTTING CHRIST + DARKEND
Magazzini Generali, Milano, 27/11/2012
20/05/2011
Live Report
ROTTING CHRIST + OMNIUM GATHERUM + DAYLIGHT MISERY + DARKEND + altri
Init Club, Roma, 15/05/2011
17/03/2008
Live Report
ROTTING CHRIST + DISGUISED + INGRAVED
Il concerto di Bari
 
ALTRE NOTIZIE
01/05/2019 - 19:00
ROTTING CHRIST: guarda il video animato di ''The New Messiah''
05/04/2019 - 18:39
ROTTING CHRIST: disponibile il video di ''Hallowed Be Thy Name''
04/04/2019 - 09:05
ROTTING CHRIST: presentato il video animato di ''In The Name Of God''
15/02/2019 - 18:19
MOONSPELL: due date in Italia con i Rotting Christ
14/02/2019 - 17:25
ROTTING CHRIST: tutto ''The Heretics'' in streaming
06/02/2019 - 12:16
ROTTING CHRIST: disponibile un nuovo estratto da 'The Heretics'
04/02/2019 - 20:51
ROTTING CHRIST: a Verona a maggio per l'unica data italiana
17/01/2019 - 18:49
ROTTING CHRIST: ascolta ''The Raven'' dal nuovo album
03/01/2019 - 22:31
ROTTING CHRIST: in streaming il trailer del loro prossimo album
18/12/2018 - 18:41
ROTTING CHRIST: disponibile il lyric video del brano 'Heaven And Hell And Fire'
ULTIME NOTIZIE
01/05/2019 - 19:28
TANITH: ascolta ''Under The Stars''
01/05/2019 - 19:20
LANGHE ROCK FESTIVAL: annunciata l'ultima band
01/05/2019 - 19:07
SYMPHONY X: ecco gli orari della data di Milano
01/05/2019 - 18:43
ARCH/MATHEOS: online il secondo singolo dal loro nuovo album
01/05/2019 - 18:39
SWEET OBLIVION: ascolta la traccia omonima
01/05/2019 - 18:32
FULL OF HELL: ascolta il brano ''Armory of Obsidian Glass''
01/05/2019 - 13:14
TEODASIA: ecco il singolo 'Out of Time' con la nuova formazione
01/05/2019 - 12:32
SLEAZE IT UP FESTIVAL: questo sabato a Rovellasca con Aerodyne, Nastyville e altri
01/05/2019 - 12:19
FUNERAL STORM: i dettagli di 'Arcane Mysteries' e un brano
01/05/2019 - 12:15
CELLAR DARLING: guarda il live video di 'Death'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     