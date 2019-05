TURILLI/LIONE RHAPSODY: disponibile il lyric video di ''Phoenix Rising''

18 Il solito commento sul nome è già stato fatto? Cmq gran pezzo, mi è piaciuto molto... 17 A me sembra diverso dai lavori dei Rhapsody of Fire: le canzoni sono sempre metal e sempre con cori e tastiere, ma le musiche e le linee vocali non sono così immediate come quelle della Emerald Sword Saga, non sono così dirette, poi ad esempio nel ritornello ci sono numerosi cambi di tonalità e l'atmosfera è futuristica e non medievaleggiante. E' sempre power metal, il genere è lo stesso ok, ma per rendere l'idea: vi vedete questa canzone in Legendary Tales? Non ci starebbe per niente. Detto questo, a me non fa impazzire, forse ho bisogno di più ascolti. 16 Vorrei dire tante cose...ma magari alcune me le riservo in una diversa occasione (come una intervista, auspicando che le domande siano un po' pepate e non siano sempre le solite di rito, cui potrebbe rispondere anche il lettore da solo). Il brano é veramente bello e porta avanti il discorso dei Turilli Rhapsody, che già proseguiva Dreamquest e solisti di Luca. Voto al brano 10. Sono professionisti di grande livello e si sente. Il mio supporto va però sempre ai ROF di Staropoli, di cui ho preso il vinile e che continuerò ad andare a vedere in tour 15 Silvia,il problema di Lione non e' la voce ma le sue movenze 14 Intendevo dire che anche di recente cantava benissimo pure pezzi impegnativi 13 Ma tipo in quali caratteristiche? Perchè es. il pezzo Symphony of Enchanted Land giusto alla reunion gli veniva benissimo. A mio parere è solo il confronto con Matos che non gli rende giustizia perchè hanno vocalità diverse 12 @HeroOfSand_14 Non intendevo sindacare le doti o la potenza vocale intendevo dire che ormai quei suoni che gli uscivano dalla bocca fino a circa il 2010 sono andati, forse per via dell'età che avanza tutto qui. 11 X me quando canta lui non ce n’è x nessuno... Brividi! Strofa e intermezzo molto belli, ritornello così ma comunque songwriting di livello incredibile. Concordo anch’io sul fatto che non si siano discostati moltissimo dal loro stile. In ogni caso la classe non è acqua ☺️. Spero ci siano pezzi più aggressivi nell’album comunque. /// @Beta/Hyper X secondo me non c’è troppa pomposità, sara’ la voce ma noto analogie con gli ultimi Angra 🤔. Tutto questo però a primo ascolto 😉 10 band inattaccabile sotto veramente tanti punti di ista, ma questo discostamento con il passato, come annunciato, non lo vedo troppo. al pezzo gli do 7,5 9 Brano mediocre,fatto con lo stampino. Ormai sono anni che vanno avanti cosi'. Cmq sempre rispetto per quello che hanno fatto in passato. 8 Primo: quoto melkor. E' decisamente il prosieguo del lavoro di Luca Turilli con i suoi Rhapsody, sia nella musica che nelle tematiche. Secondo: non c'è un cazzo da fare, Turilli sa fare il suo mestiere e anche bene. A me 'sto pezzo è piaciuto molto; a differenza di HyperX mi piace tutto quello che c'è dentro, dalla pomposità del sound (che HyperX ha giustamente definito "troppa roba", ma è "troppa roba" che a me piace un sacco) alle tematiche quantistiche (anche qui, è un polpettone ... ma a me 'sto polpettone piace tantissimo). Quindi, niente, ascolterò anche questo disco come i precedenti di Turilli. 7 @Ciaone's Rhapsody: beh dai, dire che il timbro di Lione è in caduta libera mi sembra un pò eccessivo. Vero che cantare con gli Angra è veramente un compito tosto (e mai riuscito fino in fondo, da fan della band carioca), ma Lione studia e insegna canto, quindi direi proprio che è l'ultimo degli sprovveduti. Io lo trovo sempre su livelli altissimi, ma ormai mi unisco a quelli che faticano a digerirlo. Uno, perchè lo trovi dovunque (e questa cosa avrà fatto bene al portafoglio ma forse non benissimo alla sua immagine), due perchè mi ha stufato un pò. Canzone comunque ben fatta, Turilli sperimenta qualcosina, belli i suoni e molto futuristico il pezzo. Però sono ancora convinto che non ha senso formare altri Rhapsody già che avevano i Lt's Rhapsody che suonano molto simili a questi. Non comprerò sicuramente il disco, al massimo ascolterò su Spotify, mi spiace. 6 Ma dai, copia incolla da venti anni a questa parte. Inutile. 5 @Ciaone's Rhapsody ahahah! A proposito, chissà come sta messo Andrè Matos... 4 HyperX il timbro di Lione è in caduta libera dal 2013, anni di carry on danno i loro frutti. 3 Le mie sensazioni dopo 3 ascolti sul tubo, quindi con tutti i limiti del caso. Tutto fighissimo fino al riff di chitarra che mi ha fatto pensare (minchia che figata!), poi purtroppo è entrato Lione e qualcosa non è andato come doveva secondo le mie orecchie: 1) Lione non mi ha convinto per niente ma non ho capito se sia la sua prestazione sotto tono, il suo timbro che da un po' di tempo non mi piace più come prima o se le linee vocali siano semplicemente mediocri. 2) A livello di sound c'è troppa roba dentro secondo me: cori, contro-cori, tastiere, orchestrazioni varie, chitarre doppiate, pianoforte, ukulele, banjo (si scherza ovviamente). Insomma, troppa roba, non si riesce a distinguere e ad apprezzare veramente nulla di quello che c'è. Insomma, la sensazione generale è tanto fumo che nasconte magari un arrosto buonissimo. 3) Ritornello carino ma non mi fa venire voglia di cantare, ma potrebbe essere anche conseguenza del problema evidenziato al punto 1. 4) Queste tematiche sci-fi e di filosofie e teorie legate al multiverso ecc ecc, le trovo di una noia mortale. Paradossalmente, preferirei draghi e spade per la miliardesima volta. Per il resto sentiamo l'album. E' palese la professionalità e il talento di Turilli & Co. così come la volontà di evolvere il sound che tutti noi conosciamo dalle mille forme Rhapsody, spero solo che non abbiano voluto stra-stra-fare come sembra da questo pezzo. 2 Ascoltabile ma non mi pompa il sangue nelle vene. 1 a me sembrano i ltr con lione alla voce al posto di conti