      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence

03/05/19
AMON AMARTH
Berserker

03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment

03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies

03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest

03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice

03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder

03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason

03/05/19
RUSTLESS
Awakening

03/05/19
SINS OF THE DAMNED
Striking the Bell of Death

CONCERTI

03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO

03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/05/19
EGOSYSTEMA
OFFICINE SONORE - VERCELLI

03/05/19
GRIM REAPER + GUESTS
MU CLUB - PARMA

03/05/19
MURDER ANGELS + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

04/05/19
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA

04/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)

04/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
FIRESPAWN: disponibile il brano ''The Hunter''
03/05/2019 - 18:02 (59 letture)

Galilee
Venerdì 3 Maggio 2019, 21.15.09
3
Ho solo Shadow, niente male, il secondo com'è?
lisablack
Venerdì 3 Maggio 2019, 18.32.03
2
Bel pezzo..aspetto il disco in gloria
Doomale
Venerdì 3 Maggio 2019, 18.15.40
1
Non male...certo si sente che hanno aggiustato il tiro, come detto anche in una recente intervista..parlavano di retaggi heavy. Comunque sarà un buon album sicuro, ma bissare una bomba come The Reprobate sarà dura.
RECENSIONI
ARTICOLI
07/04/2016
Intervista
FIRESPAWN
Intervista a Victor Brandt
 
ALTRE NOTIZIE
03/05/2019 - 18:02
FIRESPAWN: disponibile il brano ''The Hunter''
12/04/2019 - 18:02
FIRESPAWN: ascolta la nuova ''The Great One''
20/03/2019 - 20:37
FIRESPAWN: copertina e data di uscita di 'Abominate'
25/10/2017 - 18:17
FIRESPAWN: ecco il video di Full Of Hate
21/04/2017 - 16:31
FIRESPAWN: guarda un nuovo video
24/03/2017 - 12:37
FIRESPAWN: ascolta la nuova ''Death By Impalement''
17/02/2017 - 18:45
FIRESPAWN: ascolta il brano ''Blood Eagle''
01/02/2017 - 16:40
FIRESPAWN: ecco la copertina ed i primi dettagli del secondo disco
07/07/2016 - 19:40
FIRESPAWN: online il nuovo video
13/11/2015 - 20:19
FIRESPAWN: guarda il nuovo video del supergruppo
ULTIME NOTIZIE
03/05/2019 - 19:41
TARJA: svelati i dettagli di 'In the Raw' e gli ospiti
03/05/2019 - 19:34
SPEED KILLS: ecco il video di 'L.A Fuckers'
03/05/2019 - 19:21
CRASHDIET: live il 9 ottobre al Legend di Milano
03/05/2019 - 19:13
BENEDICTION: si separano dal cantante Dave Hunt
03/05/2019 - 18:22
MISTHYRMING: svelati i dettagli del nuovo ''Algleymi''
03/05/2019 - 18:14
BIG|BRAVE: online il video di ''Holding Pattern''
03/05/2019 - 18:11
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: online il brano ''L'Imprevisto''
03/05/2019 - 17:56
DEATHSPELL OMEGA: ascolta un brano dal nuovo album
03/05/2019 - 14:47
THE BRINK: in streaming il terzo singolo
03/05/2019 - 14:43
TURILLI/LIONE RHAPSODY: disponibile il lyric video di ''Phoenix Rising''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     