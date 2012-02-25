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03/05/19
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Abiogenesis - A Coming To Existence

03/05/19
AMON AMARTH
Berserker

03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment

03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies

03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest

03/05/19
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Death Becomes My Voice

03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder

03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason

03/05/19
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Awakening

03/05/19
SINS OF THE DAMNED
Striking the Bell of Death

CONCERTI

03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO

03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/05/19
EGOSYSTEMA
OFFICINE SONORE - VERCELLI

03/05/19
GRIM REAPER + GUESTS
MU CLUB - PARMA

03/05/19
MURDER ANGELS + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

04/05/19
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA

04/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)

04/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: online il brano ''L'Imprevisto''
03/05/2019 - 18:11 (41 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
22/07/2016
Live Report
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + RHUMORNERO
Rock for Life, Città della Pieve Fraz. Ponticelli (PG), 16/07/2016
29/02/2012
Live Report
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + LE ORME
Teatro Comunale Cilea, Reggio Calabria, 25/02/2012
 
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