TARJA: svelati i dettagli di 'In the Raw' e gli ospiti

Le tracce mi incuriosiscono molto, d'altronde trovo che lei nel corso degli anni abbia affinato sempredi più le sue capacità compositive sia nella musica che nei testi. Aggiungo una riflessione estranea alla musica in sé e per sé: apprezzo molto i giochi di colore che caratterizzano ormai le sue uscite a partire da Colours in the Dark. Con quel disco ha giocato sui colori ed in particolare sul rosso, con il successivo sulle luci e le ombre e ora con l'oro, tutto che si riflette anche nei testi. Un'artista a tutto tondo, davvero. Bellissime le grotte della copertina. Speriamo che la qualità musicale sia all'altezza del precedente disco e delle aspettative create da questo bellissimo contorno.