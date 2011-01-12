SOULS OF DIOTIMA: a breve inizieranno la produzione del nuovo album

05/05/19
EMIL BULLS
Mixtape
07/05/19
NYSS
Dépayser
08/05/19
TESLA
Shock
10/05/19
PER WIBERG
Head WIthout Eye
10/05/19
POSSESSED
Revelations of Oblivion
10/05/19
MARTYRDOD
Hexhammaren
10/05/19
EXTREMA
Headbanging Forever
10/05/19
BIG|BRAVE
A Gaze Among Them
10/05/19
DREADNOUGHT
Emergence
10/05/19
LICE
Woe Betide You
04/05/19
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
04/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
04/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
SONIC ROOM - FABRIANO (AN)
04/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
04/05/19
GRIM REAPER
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
04/05/19
UNHUMAN INSURRECTION + CRAVEN
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
04/05/19
SLEAZE IT UP FESTIVAL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
05/05/19
ANAAL NATHRAKH + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
05/05/19
RINGS OF SATURN + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
08/05/19
METALLICA + GHOST + BOKASSA
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO