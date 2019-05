DONNE ROCCIOSE: ecco i dettagli del nuovo libro di Francesco Gallina ''Raven''

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 7 Per la cronaca: l'uscita ufficiale è per il 9, ma la distribuzione è già cominciata. Molte librerie lo hanno quindi già adesso, senza contare le piattaforme digitali 6 Grazie 5 Molto interessante come lo hai strutturato! 🤘🏻Ancora complimenti x il traguardo 😃 4 Grazie a te 3 Hai ragione, ma i znowhite per me sono stati tra i primi gruppi metal, insieme agli ACID ad avere una voce femminile. Fanno parte entrambi della mia infanzia musicale e restano seminali nel loro genere. Grazie comunque Raven, e rinnovo i complimenti 2 Sono 50 e basate in maggioranza sulla serie, se ci mettiamo a fare il giochino di chi manca restiamo qui fino a domani 1 Grende lavoro di Raven. Complimenti! Ma sbaglio o mancano Debbie Gunn e Nicole Lee dei Znowhite?