      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Samael
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/05/19
NYSS
Dépayser

08/05/19
TESLA
Shock

10/05/19
BIG|BRAVE
A Gaze Among Them

10/05/19
WARFORGED
I: Voice

10/05/19
EXTREMA
Headbanging Forever

10/05/19
LICE
Woe Betide You

10/05/19
PER WIBERG
Head WIthout Eye

10/05/19
EMPLOYED TO SERVE
Eternal Forward Motion

10/05/19
MARTYRDOD
Hexhammaren

10/05/19
SUHNOPFER
Hic Regnant Borbonii Manes

CONCERTI

08/05/19
METALLICA + GHOST + BOKASSA
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

09/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

09/05/19
MORTUARY DRAPE
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/05/19
VIOLENTOR
First Floor Club - Pomigliano d'Arco (NA)

10/05/19
SYMPHONY X
NEW AGE - RONCADE (TV)

10/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

10/05/19
ROTTING CHRIST + GUESTS TBA
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

10/05/19
NECRODEATH
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

10/05/19
MORTUARY DRAPE + ROTTING CHRIST
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

10/05/19
VIOLENTOR
Circus club - Scandicci (FI)
SAMAEL: ecco il video di 'Hegemony'
06/05/2019 - 20:40 (54 letture)

RECENSIONI
85
s.v.
85
s.v.
81
91
88
80
ARTICOLI
21/09/2011
Live Report
SAMAEL + MELECHESH + KEEP OF KALESSIN + MINKUS
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 15/09/2011
20/11/2010
Intervista
SAMAEL
Dio è morto
13/01/2010
Live Report
PARADISE LOST + SAMAEL
Paradisi perduti, occasioni sprecate
26/01/2009
Live Report
DEICIDE + SAMAEL + VADER
Rolling Stone, Milano, 18/01/2009
 
ALTRE NOTIZIE
06/05/2019 - 20:40
SAMAEL: ecco il video di 'Hegemony'
19/04/2019 - 14:35
SAMAEL: disponibile il lyric video di ''Solar Soul''
16/02/2019 - 15:04
SAMAEL: pubblicato il lyric video di ''In The Deep''
10/01/2019 - 11:39
SAMAEL: online il live video dell'omonima 'Samael'
26/12/2018 - 11:33
SAMAEL: ascolta la nuova versione del brano 'Antigod'
24/07/2018 - 18:10
SAMAEL: annunciato il nuovo bassista
26/04/2018 - 14:53
SAMAEL: il chitarrista Mak lascia la band
17/01/2018 - 16:48
SAMAEL: ecco il live video di 'Rite Of Renewal'
17/10/2017 - 20:04
SAMAEL: a dicembre la ristampa in LP di 'Blood Ritual' per il venticinquennale
06/10/2017 - 18:39
SAMAEL: ascolta la titletrack del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
06/05/2019 - 20:54
PADOVA METAL FEST: ecco il bill completo e il warm up party
06/05/2019 - 20:54
RESTLESS SPIRITS: online un nuovo brano
06/05/2019 - 20:51
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE: ascolta ''Affirmation''
06/05/2019 - 20:44
SINHERESY: tornano a luglio con 'Out of Connection'
06/05/2019 - 20:31
THE THRASH OBSESSION: il 25 maggio a Padova con Nuclear Aggressor e altri
06/05/2019 - 19:54
OIGRES: ascolta l'album di debutto del progetto ex-Lilyum
06/05/2019 - 18:54
CULT OF LUNA: ascolta la nuova ''The Silent Man''
06/05/2019 - 15:06
TOOL: due brani inediti eseguiti dal vivo
06/05/2019 - 14:59
DOMINATION INC.: firmato un contratto con SPV / Steamhammer
06/05/2019 - 14:52
STORMCROW: i dettagli del nuovo disco ed un brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     