MARCO HIETALA: in arrivo il primo album solista

07/05/2019 - 19:39 (168 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 @Silvia, mi riferivo solo al fatto che nell'articolo era stato scritto "chitarrista dei nightwish" e successivamente corretto. Saluti. 6 No no è un polistrumentista e cantante, mi piace molto come canta in uno dei suoi gruppi, i Tarot, che negli anni 80 hanno inciso un album che secondo me è una gemma, Spell of Iron (reinciso qualche anno fa). X me quindi un suo album solista è una splendida notizia 😃 5 ma non era bassista? 4 Ma è tutto in finlandese?!? 3 Grazie per la risposta tempestiva annie. Strana scelta al giorno d'oggi, dove tutto è ultra super curato ahah 2 @Luky all'interno del comunicato ufficiale ricevuto è riportato proprio questo teaser... 1 Sono curioso di sentire come sarà. Comunque la qualità video e audio del teaser è pessima, ma è una fonte ufficiale o è un leak?