      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'artwork del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/05/19
TESLA
Shock

10/05/19
BIG|BRAVE
A Gaze Among Them

10/05/19
PER WIBERG
Head WIthout Eye

10/05/19
EMPLOYED TO SERVE
Eternal Forward Motion

10/05/19
SUHNOPFER
Hic Regnant Borbonii Manes

10/05/19
EXTREMA
Headbanging Forever

10/05/19
ABNORMALITY
Sociopathic Constructs

10/05/19
POSSESSED
Revelations of Oblivion

10/05/19
LICE
Woe Betide You

10/05/19
DREADNOUGHT
Emergence

CONCERTI

08/05/19
METALLICA + GHOST + BOKASSA
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

09/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

09/05/19
MORTUARY DRAPE
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/05/19
VIOLENTOR
First Floor Club - Pomigliano d'Arco (NA)

10/05/19
SYMPHONY X
NEW AGE - RONCADE (TV)

10/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

10/05/19
ROTTING CHRIST + GUESTS TBA
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

10/05/19
NECRODEATH
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

10/05/19
MORTUARY DRAPE + ROTTING CHRIST
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

10/05/19
VIOLENTOR
Circus club - Scandicci (FI)
NORSEMEN: ecco il video di 'Serpent'
07/05/2019 - 20:09 (58 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/05/2019 - 20:09
NORSEMEN: ecco il video di 'Serpent'
30/03/2019 - 10:06
NORSEMEN: ad aprile il debutto con 'Bloodlust'
ULTIME NOTIZIE
07/05/2019 - 21:58
JORN: guarda il video di ''The Mob Rules'', in estate il nuovo live album
07/05/2019 - 21:50
IZENGARD: firmano con la Massacre Records, pronta la ristampa del loro album di debutto
07/05/2019 - 21:43
TANZWUT: a giugno il nuovo album, ascolta ''Galgenvogel''
07/05/2019 - 21:18
AGENT STEEL: annullati i due show italiani
07/05/2019 - 21:05
TOMB MOLD: tornano a luglio con 'Planetary Clairvoyance', ecco un brano
07/05/2019 - 20:52
CARONTE: i dettagli del concerto dell'11 maggio al Legend Club
07/05/2019 - 20:42
CLOCKWORK: presentano il singolo 'Closer'
07/05/2019 - 20:34
AINUR: firmato accordo con la Rockshots Records, nuovo album in arrivo
07/05/2019 - 20:25
THE SCARS IN PNEUMA: live il 18 maggio al The One per presentare 'The Path of Seven Sorrows'
07/05/2019 - 20:14
THRICE: una data all'Alcatraz a novembre coi Refused
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     