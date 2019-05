SUNN O))): disponibile lo streaming integrale di ''Life Metal''

08/05/2019



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Però se dici che ascolti i SUN O))) sei automaticamente il re degli aperitivi. Con tutti che ti guardano e pensano "Che gusti raffinati, povero me che non capisco un tubo di musica e non riesco ad apprezzarli". 11 A me non spiacciono. Ci ho messo un pò, però ora li ascolto volentieri. Questo nuovo oavoro sembra molto più accessibile. 10 Che sfaccimm 9 Da "Dove vai in vacanza?" episodio "Le vacanze intelligenti": moglie al marito -Alberto Sordi- " Che stanno ad accordà gli strumenti?" "Si" "E quanno sonano?" "Non lo sono, mò soneranno". Il tutto a concerto già iniziato... 8 macchè lambrusco, il lambrusco dà una piacevole euforia buona per il rock'n'roll, un po' come la birra, quando parlo di trip parlo di droghe pesanti (delle quali sconsiglio vivamente l'uso) più o meno allucinogene. 7 ....bah.....forse per apprezzarli davvero.....bisogna scolarsi prima un bottiglione di lambrusco.....da sobri non si fa altro che mandare in avanti velocemente....per vedere se cambia qualcosa....... 6 Niente....non sono in grado di capire 5 na vera monnezza 4 Eliminate questa roba, sta rovinando la nostra musica, come si dice dalle mie parti, fora di maroun, cioè levatevi dalle balle ..... 3 Secondo me è roba da trip citando un termine anni 80. Da lucidi non ha senso 2 Minkia che intro lunghe.... (cit.) 1 Per me questa "band" è uno scherzo, dai, non prendete per il culo le persone, hahah....