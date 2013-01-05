FREEDOM CALL: annunciata la data del nuovo album

10/05/19
LICE
Woe Betide You
10/05/19
DREADNOUGHT
Emergence
10/05/19
BIG|BRAVE
A Gaze Among Them
10/05/19
EXTREMA
Headbanging Forever
10/05/19
ADES NUMEN
War
10/05/19
POSSESSED
Revelations of Oblivion
10/05/19
MARTYRDOD
Hexhammaren
10/05/19
SUHNOPFER
Hic Regnant Borbonii Manes
10/05/19
PORT NOIR
The New Routine
10/05/19
EMPLOYED TO SERVE
Eternal Forward Motion
09/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
09/05/19
MORTUARY DRAPE
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/05/19
VIOLENTOR
First Floor Club - Pomigliano d'Arco (NA)
10/05/19
SYMPHONY X
NEW AGE - RONCADE (TV)
10/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
10/05/19
ROTTING CHRIST + GUESTS TBA
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
10/05/19
NECRODEATH
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
10/05/19
MORTUARY DRAPE + ROTTING CHRIST
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
10/05/19
VIOLENTOR
Circus club - Scandicci (FI)
10/05/19
HANDFUL OF HATE + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)