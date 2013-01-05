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CONCERTI

09/05/19
AURA NOIR + VIOLENTOR
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

09/05/19
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09/05/19
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10/05/19
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10/05/19
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VIOLENTOR
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10/05/19
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
FREEDOM CALL: annunciata la data del nuovo album
09/05/2019 - 11:25 (52 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
07/06/2015
Intervista
FREEDOM CALL
Respiriamo senza vivere
17/05/2015
Live Report
SONATA ARCTICA + FREEDOM CALL + TWILIGHT FORCE
Estragon, Bologna - 11/05/15
05/01/2013
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Siamo una band divertente!
 
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