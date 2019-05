ANIMAL DRIVE: guarda il video in studio per ''The Look''

09/05/2019 - 19:32 (47 letture)



Federico "Vandroy" Landini 1 The look è sempre stato un pezzo stupendo e nelle mani degli Animal Drive ha fatto outing e si è finalmente svelato in quello che è: un magnifico hard blues. Gruppo straordinario