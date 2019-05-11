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14/05/19
STORMCROW
Face the Giant

14/05/19
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Like A Snake

17/05/19
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Death Or Glory (reissue)

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Weeping Choir

17/05/19
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Love Like Blood (EP)

17/05/19
OCTOBER TIDE
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12/05/19
DARE
LEGEND CLUB - MILANO

12/05/19
SYMPHONY X
ORION - ROMA

12/05/19
ISOLA ROCK (day 2)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

12/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/05/19
SYMPHONY X
ALCATRAZ - MILANO

14/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/05/19
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

15/05/19
I AM MORBID + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

15/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

15/05/19
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DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
IN SEARCH OF SOLACE: firmano per la SharpTone Records, ecco il singolo 'Deathwish'
12/05/2019 - 11:37 (28 letture)

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