STORMHAMMER: guarda la nuova clip

14/05/19
X-PLICIT
Like A Snake
14/05/19
STORMCROW
Face the Giant
14/05/19
SWEET OBLIVION
Sweet Oblivion
17/05/19
HEAVY LOAD
Death Or Glory (reissue)
17/05/19
PALADIN
Ascension
17/05/19
DOOL
Love Like Blood (EP)
17/05/19
FIRST SIGNAL
Line Of Fire
17/05/19
RESTLESS SPIRITS
Restless Spirits
17/05/19
OCTOBER TIDE
In Splendor Below
17/05/19
SAINT VITUS
Saint Vitus
14/05/19
SYMPHONY X
ALCATRAZ - MILANO
14/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/05/19
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
15/05/19
I AM MORBID + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
15/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
15/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
16/05/19
SABATHAN + GUESTS
EVOL CLUB - ROMA
16/05/19
NECRONOMICON (GER) + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/05/19
SABATHAN + GUESTS
ROCK OUT - CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
17/05/19
NECRODEATH
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)